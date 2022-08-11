Fikret Ağırçelik, Kör Kurşun ile sevenleriyle buluştu

Erzurumlu ses sanatçısı Fikret Ağırçelik, sözü, müziği ve düzenlemesi Erhan Erkal’a ait olan "Kör Kurşun" isimli müzik çalışmasını sevenleriyle buluşturdu.

2010’da sevilen türküsü "Yazın Yağar Kar Başıma" ve 2011’de sözü ve müziği kendisine ait olan "Dilillo" isimli eserleriyle sesini duyuran başarılı Fantazi-Pop müziğinin güçlü sesi Fikret Ağırçelik, geçtiğimiz günlerde sözü, müziği ve düzenlemesi Erhan Erkal’a ait olan "Kör Kurşun" isimli şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

Müzik yolculuğuna küçük yaşlarda çıkan şarkıcı "Kör Kurşun" eseriyle piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Grand Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini alan şarkısı için şu ifadeleri kullanan Ağırçelik: "Uzun ve titiz bir çalışma sürecinden sonra "Kör Kurşun" şarkımızla sizlerin huzurunda olmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız artık size emanet" dedi.