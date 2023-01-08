Fesih Özyurt, 12’nci kişisel sergisini Ankara’da açacak

Erzurumlu ressam Fesih Özyurt, 12’nci kişisel sergisini 10-16 Ocak tarihleri arasında TESK sergi salonunda açacak.

2014 yılında Erzurum İl Özel idaresinden emekli olan ve ilk sergisini 1998 yılında Halk Eğitim Merkezinde açan Özyurt, on ikinci kişisel sergisini Ankara’da açmaya hazırlanıyor.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Fesih Özyurt, 45 yıldır resim sanatı ile meşgul olduğunu söyledi.

Kendisine ait atölyesinde çalışmalarıma devam eden Fesih Özyurt, 12’nce kişisel yağlıboya sergisinde 60 adet tablonun sergileneceğini belirtti.