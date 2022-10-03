Fatih Yücelik: Gelecek güzel günlere güvenimiz tam

Tüm işletmelerinde benimsediği; çağdaş, güvenilir, rekabetçi ve dinamik yönetim anlayışıyla elde ettiği kaynakları Türkiye’nin enerjisine aktarmayı amaçlayan Aşkale Çimento Grubu, paydaşlarıyla bir araya geldiği programlarını sürdürüyor. Aşkale Çimento Grubu İcra Kurulu Başkan Fatih Yücelik’in ev sahipliğinde Samsun’dan başlayan Trabzon ve Gümüşhane’de devam eden müşteri buluşmalarının sonuncusu Erzurum’da gerçekleştirildi.

Yücelik: Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Saatçioğlu, İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Strateji, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Burak Kürkçü, Pazarlama, Satış ve Hazır Betonlar Genel Müdür Yardımcısı Çağan Alpas, Teknik Genel Müdür Yardımcısı Efkan Eroğlu ve diğer yöneticilerin katılımı ile son olarak Erzurum’da gerçekleştirilen toplantıya Aşkale ve Erzincan Çimento Fabrikaları’nın bayileri katıldı. Aşkale Çimento Grubu İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Samsun, Trabzon ve Erzurum’da yapılan programlarda yaptığı değerlendirmede, tüm dünyayı uzun bir süredir olumsuz şekilde etkileyen pandemi ve sonrasında küresel yaşamın her alanından ortaya çıkan negatif tablolar, savaşlar, küresel tehditler ve kırılgan şartlarla birlikte; Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafik, sosyal ve ekonomik gelişmeleri en doğru şekilde takip ederek faaliyetlerini sürdürmeye devam ettirdiklerini söyledi.

“Zorlukları hep birlikte aşacağız”

Aşkale Çimento Grubu İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, yaptığı konuşmada, son yıllarda yaşamın odağına yerleşen pandemi ve özellikle bir çok nedene bağlı olarak etkisi hızla artarak devam eden, sarsıcı küresel sorunlara dikkat çekerken, "Çimento sektöründe; başta girdilerdeki ciddi artış ile birlikte satış rakamlarındaki düşüşler ve dünya genelinde baş gösteren enerji krizine karşı süreli olarak stratejiler geliştirmekteyiz. Belirsizliklere karşı temkinli ve öngörülü adımlar atmamız gerektiğini elbette biliyoruz. Her şeye rağmen daha güzel bir geleceğe olan inancımızı asla yitirmiyoruz. Kalitemiz, tecrübemiz ve vizyonumuz ile üretmeye devam edeceğiz. Yaptığımız bütün faaliyetlerde ve çalışmalarda emeği olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz ve zorlukları bu bilinçle aşacağız" dedi.

“Çalışacağız, üretmeye devam edeceğiz”

Üretirken, çalışırken, çalıştırırken ve rekabet ederken insan odaklı bir anlayışı benimsediklerini dile getiren Aşkale Çimento Grubu İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik şöyle devam etti “Grubumuza bağlı tüm işyerlerinde insanı en değerli, en kutsal varlık olarak görüyoruz. Bizim için; insanın bu vasfı her yerde her durumda geçerlidir. Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin vasıflarının başında topyekun kalitenin geldiğini çok iyi biliyoruz. Çalışacağız, üretmeye devam edeceğiz. Bunları yaparken; çevre, toplum, yasal ve etik gereklilikler vazgeçilmez birer parçamız olmuştur. Şirketimizin marka değerini yukarılara taşımak adına uluslararası standartlardaki iş güvenliği, çevre, enerji ve kalite uygulamalarını hayata geçirmekteki kararlığımızı sürdürmekteyiz.”