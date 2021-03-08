Fark oluşturan kadınlar ödüllendirildi

Erzurum’un Aziziye İlçesinde çiftçilik yaparak fark oluşturan kadınlar, çeşitli kuruluşlar tarafından ödüllendirildi.

Aziziye Ziraat Odası ve Ziraat Mühendislerinden oluşan tarım danışmanları tarafından Müceldili Konağında, Dünya Kadınları Günü nedeniyle düzenlenen yemeğe Aziziye İlçesinde çiftçilik yapan 35 kadın katıldı. Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, kadın çiftçilerin önemine değindi ve emekleriyle üretime katkıda bulunan kadınları kutladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Astam Yıldız ile ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gürol da kadın çiftçileri çeşitli konularda bilgilendirdiler.

Tarım Danışmanı olan Ziraat Mühendisi Aynur Narmanlıoğlu, Dünya Kadınlar Gününde kadın çiftçiler ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Çiftçilik yaparak üretime katkı sağlayan ve fark oluşturan kadınları kutlayan Aynur Narmanlıoğlu, “ Mustafa kemal Atatürk ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ diyor. Evet öyledir. Kadınlar bütün platformlarda fark oluştururlar. Onları baş tacı etmek gerekir” dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli kuruluşlar tarafından verilen hediyeler kadın çiftçilere Ziraat Odası Başkanı Karaman tarafından dağıtıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, Müceldili Konağında kadın çiftçilere verilen yemekle son buldu.