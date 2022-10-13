Eylül ayı bilimsel teşvik ve ödül töreni düzenlendi

Geçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversite ismini üst sıralara taşıyan akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, “Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır” ilkesi doğrultusunda Bilimsel Teşvik ve Ödül Törenlerini düzenlemeye devam ediyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde 2022 yılında yaptıkları araştırma faaliyetleri için Eylül ayında başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Yayın, patent, proje ve firmaları ile ön plana çıkan akademisyenlere Rektörlük makamında ödüllerini takdim eden Rektör Çomaklı, araştırma temelli yaptıkları çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

Çalışan, üreten ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her açıdan desteklendiğini belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin, kadim geçmişine yakışır çalışmalarla daima bir adım önde olması gerektiğini söyledi.

“Bilim İnsanlarımızın Nitelikli Çalışmaları ve Elde Ettiği Başarılar Bizleri Onurlandırıyor”

Atatürk Üniversitesinin, evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, bunlara yön veren bir üniversite olarak konumlandığını aktaran Rektör Çomaklı, üniversite mensubu tüm bilim insanlarının nitelikli çalışmaları ve elde ettiği başarıların kendilerini onurlandırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Çomaklı: “Üniversitemiz 2016 yılından itibaren büyük ve cesur adımlar atarak politikalarını oluşturmuş ve kararlılıkla uygulamaya başlamıştır. Bu bağlamda insanlığa ve bilime katkı sunmak amacıyla hazırlanan ve saygın yayın kuruluşlarında yayımlanan makaleler, yayınlar, patentler, projeler ve firmaları neticesinde alınan ödüller, aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüllerdir. Bugün burada bulunan kıymetli meslektaşlarım da özverili çalışmaları neticesinde üniversitemiz tarafından ödül almaya hak kazandılar. Bilim insanlarımıza üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bilimsel Teşvik ve Ödül Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.