"Evvel zaman içinde" e-twinning projesi

Erzurum’da lise düzeyindeki eTwinning projesi "Evvel Zaman İçinde" 9 ortaöğretim kurumu, 10 öğretmen ve 67 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Projenin kuruculuğunu Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Aydın Dumlupınar ve Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nursefa Şahin birlikte yaparken İbrahim Hakkı Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmail Dumlupınar, Emel Çatal Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hatice Akbulut, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Oya Kaptan, Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Tülay Gündoğan Bektaş, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ahmet Karakaş, Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Kaan Karabulut, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Arzu Timur ve Tuba Karakaya Gider proje yürütücüleri olarak görev aldılar.

Farklı lise düzeylerinden 67 öğrencinin katıldığı projede teknolojinin imkanlarıyla eğitime katkıda bulunuldu. Proje tabanlı öğrenmeyi hedefleyen projede teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde gençlere kültürel mirasları olan masal yakından tanıtıldı ve farklı aktivitelerle kendilerini ifade etme olanağı sağlandı. Gençlerin farklı düşünmesi beslenirken, mutlu ve üretken nesillerin ortaya çıkmasına da katkı sağlandı. Projemizle gençlerin kültürel mirasları masal hakkında bilgi edinmeleri sağlanarak, gençlerde estetik anlayış, düş kurma gücü, hayal gücü gibi düşünmeyi besleyen becerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Yapılan uygulamalarla gençlerin sorumluluk bilinci gelişti, fikir üretebilen, paylaşan, sorgulayan, sorunlara karşı duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen bireyler olmalarına katkı sağlandı. Teknoloji ve mobil uygulamalarla içli dışlı olan gençler web 2.00 araçlarını kullanarak kültürel mirasları masal geleneğini öğrendiler. Dijital ortamda gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra aynı şehirde olmanın avantajıyla birçok yüz yüze etkinlik de gerçekleştirildi.

Erzurum Masal Evi ziyareti, Prof. Dr. Gültan Atnur’un "Masalın İzinde" adlı söyleyişi proje öğrencilerimizi bir araya getirdi. "Güvenli İnternet Kullanımı" semineri Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda Bilgisayar Öğretmeni Gül Bayrak tarafından gerçekleştirildi. Böylelikle öğrencilerin interneti kullanırken dikkatli olmaları gereken hususlar üzerinde de duruldu.