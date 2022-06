ETÜ’lü öğrenciler, teknik geziyle yeni deneyimler kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrenci topluluklarından The Institute of Electrical and Electronics Engineers-IEEE ETÜ (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü), Kardeş Öğrenci Kolları (KÖK) Projesi çerçevesinde teknik gezi düzenlendi.

ETÜ’lü genç mühendis adayları; teknolojiyi daha yakından takip edebilmek, iş hayatında karşılaşılabilecekleri durumlar hakkında analiz yapabilmek ve gelecek vizyonlarını artırabilmek amacıyla Çukurova Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Gözlem Evinde görev yapan akademisyenler ve mühendislerle bir araya geldi.

Antalya ve Adana’daki inovasyon merkezlerini de ziyaret eden ETÜ IEEE üyeleri, iş olanakları ve staj imkanları için çeşitli görüşmeler gerçekleştirme fırsatı yakaladı ve ziyaret edilen üniversitelerdeki IEEE Student Branch yetkilileri ile yapılan toplantılara katılarak ortak etkinlikler için fikir alışverişinde bulundu.

Gezi boyunca öğrencilere refakat eden IEEE Erzurum Technical University Student Branch Danışmanı Arş. Gör. Gürkan Kalınay, düzenlenen teknik gezinin öğrencilerin etkinlik alanlarının geliştirilmesi açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek; “Öğrencilerimizle birlikte KÖK Projesi ile üniversitemizin ortaklarından olan Çukurova ve Akdeniz Üniversitelerini ziyaret ettik. Bu ortaklık sayesinde Adana ve Antalya’daki imkanları öğrencilerimizin erişimine sunmuş olacağız. Ayrıca gezi sırasında yaptığımız etkinliklerle öğrencilerimiz staj imkanları ve iş fırsatları hakkında da bilgi sahibi oldular. Gezinin son kısmında ise Gözlem Evine giderek burada yapılan faaliyetler hakkında bilgiler alarak, öğrencilerimizin ufuklarını açmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz bu tip teknik geziler sayesinde öğrencilerimiz rakipleri hakkında ön görü sahibi olabiliyor ve piyasa gereksinimlerini yerinde görerek kendi kariyer gelişimlerini bu doğrultuda planlayabiliyor” diye konuştu.