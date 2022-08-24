ETÜ’lü öğrenciler için teknoloji yaz kampı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Teknoloji Takımları Koordinatörlüğü ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen teknoloji yaz kampı sona erdi.

Öğrencilerin teknolojik alt yapılarını desteklemek amacıyla yaz boyunca eğitim almaya gönüllü olan ETÜ’lü öğrencilere IoT (Nesnelerin İnterneti) Eğitimi, Robotik Kodlama, 3D Modelleme, Roket Tasarımı ve Üretimi, İnsansız Hava ve Kara Aracı Tasarımı ve Üretimi, Teknik Raporlama, Uçuş Simülasyon Yazılımları Yazma ve Teknik Makine Ekipman Kullanımı gibi birçok alanda eğitim verildi.

Verilen eğitimlerin önemine vurgu yapan Teknoloji Takımları Koordinatörü Arş. Gör. Gürkan Kalınay, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında öğrencilerle çeşitli vesilelerle bir araya geldiklerini belirterek; “Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri arasından seçmiş olduğumuz gönüllü bu gruba Ağustos ve Eylül ayları arasında bir eğitim takvimi planladık. Bu teknolojik eğitim kampı 3 etapta gerçekleşecektir. Seçmiş olduğumuz öğrencilerimiz uzun soluklu çalışabileceğimiz 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Planladığımız bu eğitim takviminde öğrencilerimizin teorik olarak almış oldukları eğitimlerini, gerçek zamanlı mühendislik uygulamalarında nasıl kullanabileceklerini göstermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Verilen eğitimlere ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise, Teknoloji Yaz Kampında öğrencilerin mühendislik bakış açılarını geliştirdiğini ve kariyer hedefleri için önemli bir adım olduğunu ifade ederek, bu tip eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.