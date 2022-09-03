ETÜ’lü öğrenciler geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST 2022’de yer aldı

Bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de düzenlenen, bilim ve teknoloji meraklısı yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" TEKNOFEST, tüm hızıyla devam ediyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Samsun Çarşamba Havalimanında gerçekleştirilmekte olan TEKNOFEST 2022 festivaline; öğrenciler, teknoloji takımları ve akademisyenleriyle beraber katılım sağladı.

Festivalde üniversitemiz birimlerinden ETÜSEM günümüzün gelişen teknolojilerinden metaverse (sanal gerçeklik) deneyimini katılımcıların deneyimine sundu. Bu teknolojinin insan yaşamına ve günümüz teknolojilerine entegrasyonu hakkında geniş bilgiler verilen etkinlikler ile katılımcılar bilgilendirilerek üniversitemizin bu alanda öncü çalışmaları hakkında da sunumlar yapıldı. Ayrıca TEKNOFEST 2022 çerçevesinde finalde yarışmaya hak kazanan Dinamik Havacılık Takımı (DİHA), üretmiş oldukları döner kanat Quadcopter hakkında katılımcıların merak ettikleri konular hakkında çeşitli bilgilendirmeler yaparak TEKNOFEST süreçlerini değerlendirmiş oldu. Bunun yanı sıra TULPAR Havacılık Takımı ise üretmiş oldukları ve katıldıkları kategorinin en geniş kanat açıklığına sahip Savaşan İnsansız Hava Aracı’nın sergisini yaparak büyük ilgi topladı. Ayrıca üniversitemizin köklü takımlarından ETÜ Teknoloji Takımı, NASA’nın düzenlemiş olduğu ve ülkemizden davet edilen 10 takımdan biri olduğu CanSat Model Uydu Yarışması ile üretmiş olduğu uyduyu katılımcılara sergiledi. Takımımızın üretmiş olduğu ve NASA mühendislerinin büyük takdirini toplayan tek paraşüt sistemiyle iki farklı hızda iniş sisteminin de tanıtımı da yapılmış oldu.