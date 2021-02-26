ETÜ’lü mezunlar buluştu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) mezunları Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan ve çevrim içi platformlardan yürütüldüğü bu günlerde Kariyer Planlama ve Uygulama Araştırma Merkezi, ETÜ’lü mezunları “KARPAM Blackboard” isimli sanal sınıfta buluşturdu.

ETÜ’lü mezunların üniversitede geçirdikleri öğrencilik yıllarının ve mezuniyet sonrası işe girme süreçlerinin konuşulduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan “Yetenek Kapısı” platformunun sağladığı iş ve staj imkanlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren ETÜ-KARPAM Müdürü Doç. Dr. Merve Sağıroğlu: “Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın öncülüğünde yürüttüğümüz online mezun buluşmasını dekanlarımız ve bölüm başkanlarımız ile iş birliği yaparak gerçekleştirdik” dedi.

Katılımın yoğun olmasından oldukça memnun olduğunu dile getiren Sağıroğlu: “ETÜ ailesi olarak mezunlarımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mezunların kariyer planlamasını desteklemek amacıyla bu ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ise: “Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyer yolculuklarını takip etmek, onlara yol göstermek ve mezunlarımızla bir araya gelmek için bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yıl mezun buluşmasının pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştiğine vurgu yapan Rektör Çakmak: “Ülkemizin çeşitli iş alanlarında ETÜ’lü mezunları görmek bizlere gurur veriyor, bu vesileyle tüm katılımcılara teşekkür ediyor ve çalışma hayatında başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.