ETÜ’den yeni bir dergi daha
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAYIS AYINDA 10. SAYISINI YAYIMLAYAN ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ’NİN YANI SIRA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİ BİR BİLİMSEL DERGİ DAHA ÇIKARARAK BİLİM DÜNYASINA SUNDU.
Erzurum Teknik Üniversitesi, Mayıs ayında 10. sayısını yayımlayan Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler alanında yeni bir bilimsel dergi daha çıkararak bilim dünyasına sundu.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan “ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi” isimli bilimsel dergi, Doç. Dr. Abdulkadir Kaya editörlüğünde ilk sayısı ile yayın hayatına başladı.
İktisadi ve İdari Bilimlerle alakalı araştırmalar içeren bilimsel yayınlara ev sahipliği yapan ETÜ Sentez dergisi, özgün ve nitelikli makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir elektronik dergi olarak yayın hayatına başladı.
Üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe, finansman, yönetim, organizasyon, sayısal yöntemler, iktisat politikası, iktisat tarihi, iktisat teorisi, iktisadi gelişme, uluslararası iktisat gibi iktisadi ve idari bilimler temel alanlarına ait konuların yanı sıra ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler ve finansal çalışmalar gibi çeşitli alanlarda bilimsel araştırmalara öncelik veren ETÜ SENTEZ dergisi, yapılan araştırmaların uluslararası düzeye erişmesine yardımcı olmayı hedefliyor.
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