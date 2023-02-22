ETÜ’den deprem bölgesine teknik destek

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardım için her türlü imkânını seferber eden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ayni ve nakdi yardımlarının yanı sıra Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir ekiple akademik saha araştırması çalışmalarına devam ediyor.

TÜBİTAK 1002-C: Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı ile desteklenen “6 Şubat 2023, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Depremleri Sonrası Saha Gözlem Çalışması” başlıklı proje kapsamında 14 Şubat 2023 Salı günü bölgeye hareket eden ekip, depremden etkilenen yerleşim yerlerinde yapısal performans inceleme çalışmalarını tamamladı.

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Kazaz başkanlığında Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Gürbüz, Arş. Gör. Burak Gedik, doktora öğrencileri Öğr. Gör. Ensar Didin ve İsmail Hakkı Bilge’den oluşan ekip, depremden etkilenen yerleşim yerlerindeki yapılar üzerinde gözlemsel inceleme çalışması gerçekleştirerek Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Hatay il merkezleri ile Gölbaşı, Pazarcık, Nurdağı, İslahiye ilçelerinden elde edilen veriler doğrultusunda rapor hazırlama çalışmalarına başladı.

Akademik saha gözlem çalışmalarının yanı sıra, deprem bölgesindeki yerleşim yerlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespiti çalışmalarına ETÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelleri İnş. Müh. Faruk Çağlaroğlu, İnş. Müh. Mehmet Güngör ve İnş. Müh. Davut Altındağ ise Malatya’ nın Kuluncak ilçesinde hasar tespiti çalışmalarına devam ediyor.