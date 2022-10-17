ETÜ’den 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları arasında

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede, Erzurum Teknik Üniversitesinden (ETÜ) 5 isim yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P. A. IOANNIDIS ve araştırma ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her yıl dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı liste geçtiğimiz günlerde Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olarak iki farklı kategorinin yer aldığı listede; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Sıralamaya Türkiye’den 1.150 Öğretim Üyesi girerken, listede ETÜ’den Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Güven Turgut, Doç. Dr. Abdulkerim Karabulut ve Doç. Dr. Salih Akpınar olmak üzere 5 öğretim üyesi yer aldı.