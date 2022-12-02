ETÜ’de "Özel Öğrenciler Şenliği"

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinin organize ettiği şenlik, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sevinç Namlı’nın “Özel Eğitim ve Kaynaştırma” dersi bağlamında hayata geçirildi.

ETÜ Rektörü Prof Dr. Bülent Çakmak’ın katılımıyla gerçekleşen şenlikte, Erzurum Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Zübeyda Hanım Ortaokulu‘ndan gelen özel gereksinimli öğrenciler birbirinden eğlenceli aktivitelere katılarak keyifli bir zaman geçirdi.

Yaklaşık 1 saat süren şenlik, özel öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.