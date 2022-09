ETÜ’de otizm farkındalık toplantısı düzenlendi

Otizmli milli sporcu Muhsin Murat Bingül’ün Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü kazanması münasebetiyle ETÜ ev sahipliğinde Otizm Farkındalık Toplantısı düzenlendi.

Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıya Milli Sporcu Muhsin Murat Bingül’ün yanı sıra ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Milli Sporcunun babası Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Rektör Çakmak: “Murat ETÜ ile Çıtayı Daha Yukarı Taşıyacak”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Spor Bilimleri Fakültesinin bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ve kazanmış olduğu ödüllerle ETÜ’nün yüz akı olduğunu dile getirerek: “Milli sporcumuz Murat’ı Spor Bilimleri Fakültemize kazandırmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Buna vesile olan başta kıymetli ailesine ve emeği gecen tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Benim Murat ile ilk tanışmam Palandöken Kayak Merkezinde gerçekleştirilen bir yarışma vesilesiyle oldu. Murat, düzenlenen müsabakada altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olmuştu ve biz de madalyasını kendisine takdim etmiştik. Bu açıdan Murat, gerek kişiliğiyle gerekse de sporda elde etmiş olduğu başarılarla övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Yapmış olduğumuz lise ziyaretlerinde de Murat’ın başarılarından sık sık bahsediyor ve örnek olarak gösteriyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Spor Bilimleri Fakültesindeki hocalarımızla birlikte Murat çıtayı daha da üst seviyelere taşıyarak hem kendi kariyerini geliştirecek hem de üniversitemizi ve ülkemizi kış sporları alanında en güzel şekilde temsil edecek. Bu duygu ve düşüncülerle kedisine tekrardan hoş geldin diyorum” şeklinde konuştu.

Milli Sporcu Murat Bingül; Sınavı Bileğimin Hakkıyla Kazandım

Rektör Çakmak’ın ardından konuşan Milli Sporcu Murat Bingül amacının özel sporcular kayak şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederek: “Üniversite sınavını ve ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavını üst sıralarda tamamlayarak fakülteye girmeye hak kazandım. Sayın Rektörüme ve tüm hocalarımıza bana gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Erzurumlu olmaktan gurur duyuyorum. Benim lakabım Dadaş Murat. Tüm hemşerilerime de gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da biz engellilere gösterdiği sevgi ve tanıdığı yasal haklar nedeniyle ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük Türkiye” dedi.

Başsavcı Ünal Bilgül; “Bu Çocuklar Her Şeyi Yapmaya Muktedirdir”

Milli sporcu Murat’ın babası Başsavcı Ünal Bingül’ ise, Muhsin Murat bu yıl ilk kez girdiği üniversite sınavını bileğinin hakkıyla kazandığını belirterek: “Biz Murat’a son derece yakın ilgi gösteren ETÜ’yü tercih ettik. Murat hayatının her dönemini sporla geçirdi ve İlk otizmli milli kayakçı olma başarısını göstererek şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandırıyor. Otizmli bir bireyin bu aşamaya gelmesi azımsanmayacak bir kazanım. Alp Disiplini gibi bir alanda başarılı olmak zaten başlı başına büyük bir başarıya imza atmaktadır. Yurt dışına yarışmalara gittiğimizde de ordaki sporcuların ve antrenörlerin hayretler içinde Murat’ı izlediğine defalarca şahit oldum. İnanın otizm maddi ve manevi anlamda çok zor bir engel grubu ve otizmle ilgilenen gerçek kahramanlar anne ve babalardır. Ben tüm bu anne ve babaların yüreklerinden öpüyorum. Tabii inanılmaz bir enerjiye sahip olan bu çocuklar sporla hem enerjilerini atıyorlar hem de topluma kazandırılıyorlar. Bu anlamda otizm bir farkındalıktır. Bu çocuklar her şeyi yapmaya muktedirdir. Yeter ki emek gösterelim ve bu çocuklara inanalım. Bu açıdan topluma da büyük görevler düşmektedir. Lütfen bu çocukları kabul edelim sevgiyle yaklaşalım. ETÜ Ailesine de bu sevgiyi göstermiş olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Murat’ın üniversite hazırlık sürecinde her daim yanında olan Reşit Karabacak Erzurum Spor Lisesi Müdürü ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da gönülden şükranlarımı sunuyorum. Çünkü engelli çocuklar bugün bu noktalara gelmişse yasal olarak bu imkânın verilmesinden dolayıdır. Cumhurbaşkanımız gerçek anlamda engellilerin hamisidir. Sağ olsun var olsun” diye konuştu.

Toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplandırılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.