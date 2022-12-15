ETÜ’de madalya kazanan sporcular için tören düzenlendi

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda Erzurum ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hakan Koç için ödül töreni düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans ve Sergi Salonu’nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kasım ayında Antalya’da düzenlenen ve 38 ülkeden 1500 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kendi kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu ve bronz madalya kazanan Hakan Koç hediyelerini Rektör Bülent Çakmak’ın elinden aldılar.

“Olimpiyatlarda madalya bekliyoruz”

Programın açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Birol Soysal ETÜ’lü sporcuların elde ettiği başarının çok özel ve anlamlı olduğunu dile getirerek: “Hem akademisyenliği hem sporculuğu birlikte götüren Cebrail hocamız ve başarılı bir öğrenci olduğu kadar iyi de bir sporcu olan Hakan önemli başarılar elde ettiler. İnanıyoruz ki bundan sonra da daha büyük başarılara imza atacaklardır. Özellikle kendilerinden olimpiyatlarda da madalya beklediğimizi buradan bir kez daha söylemiş olalım” diye konuştu.

“Elde edilen başarılar tanıtımımız için çok önemli”

Dekan Soysal’ın ardından konuşan Rektör Bülent Çakmak, sporcuların daha önce yapılan organizasyonlarda da başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayarak “Sporcularımızın ulusal ve uluslararası müsabakalarda kazanmış olduğu kupaların ardından Avrupa Şampiyonası’nda aldığı dereceler mutluluğumuza mutluluk kattı. Elde ettikleri bu başarılar kendi kariyerleri kadar ülkemiz, şehrimiz ve üniversitemizin tanınırlığı ve bilinirliği için de son derece önemli katkılar sağlıyor. Bu anlamda sporcularımızın gerek karakterleriyle gerekse de başarıyla burada bulunan diğer öğrenci arkadaşlarımıza örnek teşkil edeceğine inanıyor, kendilerini bir kez daha yürekten kutluyorum. “dedi.

“Birincilik kürsüsüne çıkınca tüm acılar kayboluyor”

Programda konuşan Cebrail Gençoğlu altın madalyaya uzanan yolun uzun ve meşakkatli olduğunu belirterek: “insanlar sadece başarınızı veya kazandığınız madalyayı görebiliyor. Ancak bu süreçte nice anılarımız oldu. Sadece bu turnuvaya hazırlanırken 2 kere burnum kırıldı, ayak tarak kemiğimde çatlaklar oluştu. Tüm bunlar anlatması zor olaylar ve yaşayarak tecrübe etmek gerekiyor. Ama yaşadığım tüm zorluklar ülkemizi temsil ederek birincilik kürsüsüne çıktığımda kayboldu. Bu duygularla öncelikle antrenörüm Emre Şahin’e Rektörümüze, hocalarımıza ve benim gelişimime katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Erzurum’a altın madalya ile döneceğim”

Spora ve sporcuya değer veren bir üniversitede eğitim görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Hakan Koç ise şunları söyledi: “Gerçekten çok emek verdik, çok çalıştık. Bu turnuvada 3.lük kürsüsüne çıkarak bayrağımızı dalgalandırdım. Bu benim büyükler kategorisinde ikinci yılım. İnşallah önümüzdeki süreçte daha çok çalışıp dünya şampiyonu olarak şehrimize döneceğim. Bu düşüncelerle başta ailem ve antrenörüm olmak üzere bize her daim destek olan rektörümüze ve hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Program sporculara hediyelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.