ETÜ’de kulüpler öğrencilerle buluştu

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) oryantasyon programları çerçevesinde Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi.

Oryantasyon Programları ile ETÜ bünyesinde faaliyet gösteren 40’a yakın kulübün tanıtılması amacıyla düzenlenen festivale Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, rektör yardımcıları, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde Yaşam Merkezi Meydanında düzenlenen etkinlikte akademik danışmanlar ile kulüp başkanları yeni üyeleriyle tanışma fırsatı yakaladı. Öğrenciler ilgi duydukları alanlarda kulüplerin yapmış olduğu çalışmaları görmek, sosyo-kültürel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek, boş zamanlarını iyi değerlendirmek ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanabilmek için birbirinden farklı ve yararlı alanlarda faaliyet gösteren kulüplere üye olurken, konserler, ödüllü yarışmalar ve çeşitli gösterilerle doyasıya eğlendi.

Festivalin açılışında konuşan Rektör Bülent Çakmak, kulüp tanıtım festivalinin ETÜ’de bir gelenek haline geldiğini dile getirerek: “Bu yıl itibariyle üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ve hali hazırda üniversitemizde eğitim görmekte olan 5 bine yakın öğrencimiz için bu etkinliği geleneksel olarak düzenliyoruz. Her zaman şunu ifade ediyorum ki bizler öğrenci merkezli bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Ancak öğrenci merkezli olmak yalnızca bunu ifade etmekle değil pratikte yapılan faaliyetlerle mümkün oluyor. Burada bulunan öğrencilerimizi gördükçe bu tarz etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizin Sosyal Yaşamlarına Katkı Sunacak Etkinlikler Düzenliyoruz”

Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Çakmak, üniversite eğitimi boyunca etkinlikler vesilesiyle edinilecek bilgi, beceri, deneyim ve tecrübelerin gelecek hayatlarına olumlu yansıyacağını belirterek şunları söyledi: “Nitekim mezun olduğunuzda iş hayatına başlarken yaptığınız başvurularda derslerinizdeki başarınızın yanı sıra ortak çalışma kültürü, sosyallik ve proje yapma becerileri gibi pek çok unsur önemli olacak. Bu nedenle bizler sizin takım çalışmasına yatkın olmanız, beraber çalışma kültürü edinmeniz ve insan ilişkilerinde başarılı olabilmeniz için bu tür faaliyetlerde bulunmanızı özellikle istiyoruz. Burada kendinize uygun kulüplerde yer alabilirsiniz ancak bu kulüplerin size hitap etmediğini düşünüyorsanız kendi kulübünüzü de kurma imkanına sahipsiniz. Bu duygu ve düşüncelerle festivalimizin siz kıymetli öğrencilerimiz için verimli geçmesini temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum.”

Konuşmasının ardından stantları tek tek gezen Rektör Çakmak, kulüp yetkililerinden bilgi aldı ve üyelerle hatıra fotoğrafı çekildi.