ETÜ’de hibrit eğitim başarıyla devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisinde başladığı çevrimiçi (online) eğitime hibrit olarak devam ediyor.

Pandeminin etkisi altında geçen 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ardından vaka sayılarının azalması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yeni dönemde derslerin yüzde 40’ının yüz yüze, yüzde 60’ının ise uzaktan devam ettirebileceğini açıklamasının ardından ETÜ hibrit eğitim modeline geçti.

Sınıflarda gerekli alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra akademik personeline ve öğrencilerine uzaktan eğitim sistemi Blackboard hakkında eğitimler veren ETÜ, hibrit eğitim modelini sorunsuz bir şeklide sürdürüyor.

Verdiği lisans dersini hibrit eğitim modeliyle yürüten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sistemin çok verimli bir şekilde işlediğini belirterek: “Çin’de başlayan ve ülkemizde de etkili olan korona virüs salgını hemen her alanda olduğu gibi eğitim sisteminde dahi birtakım zorunlu değişikliklere neden oldu. Ancak biz ETÜ olarak bu değişikliğe hızlı reaksiyon göstererek kolayca adapte olduk. Güçlü alt yapımız, genç ve dinamik akademik kadromuz ile bu süreci hızlıca benimseyerek öğrencilerimizin mağdur etmedik. Böylece bu süreci en iyi şekilde yöneten üniversitelerden biri olduk. Çağın gerekliliklerine uygun eğitim anlayışımız ve bu süreçte edindiğimiz yeni alışkanlıklarımız ile hibrit eğitim sistemini en etkin şekilde kullanmaya devam ediyoruz” diye konuştu.