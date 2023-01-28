ETÜ’de gündem destek programları

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) “TÜBİTAK ARDEB Destek Programları Tanıtımı ve Yenilikleri” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, akademisyenler ve çok sayıda genç araştırmacı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak proje tabanlı çalışma konusunda akademisyenleri teşvik etme ve motivasyon sağlama gayreti içerisinde bulunduklarını dile getirerek: “TÜBİTAK proje desteği konusunda Türkiye’de amiral gemisi konumunda yer alıyor. Özellikle 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı destek noktasında üniversitelerde proje kültürünün oluşması anlamında çok önemli bir yer teşkil ediyor. Biz her zaman olduğu gibi gerek fen bilimlerinde gerekse sosyal bilimlerde projelerimizin artarak devam etmesini istiyoruz. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak artması noktasında özel bir gayretimiz var ve ben bu anlamda siz kıymetli hocalarımıza emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu noktada Araştırma Destek Programları Başkan Yardımcısı (ARDEB) Prof. Dr. Nurper Güz hocamız bizleri kırmadı ve bugün üniversitemize gelerek sizlere ARDEP programları hakkında detaylı bilgiler verecek. Bu vesileyle toplantımızın yeni çalışmalara vesile olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Çakmak’ın ardından konuşan ARDEP Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz TÜBİTAK programları ile bilim insanlarına önemli destekler verildiğine dikkat çekerek 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 1002 Hızlı Destek Programı, 1003 Öncelikli Alanlar Ar- Ge Projeleri Destekleme Programı, 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı, 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar- Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı, 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı, 3501 Kariyer Geliştirme Programı, hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasında ETÜ’nün TÜBİTAK karnesinin oldukça başarılı olduğunu belirten Prof. Dr. Güz: “Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 üniversite arasında ETÜ üçüncü sırada yer alıyor. Son dönemde destek oranına bakıldığında çok güzel bir artış var. Toplamda 233 proje önerilmiş ve 43 tanesi de desteklenmeye hak kazanmış. Geçtiğimiz yıla bakıldığında ise 18 tane proje desteklenmiş. 1001 kapsamında epey proje önerilmiş ve yine hızlı desteklerde destek oranı oldukça iyi. Önerilen proje sayısının desteklenen proje sayısına baktığımızda da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı soru cevap bölümünün ardından plaket takdimi ile sona erdi.