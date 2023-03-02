ETÜ’de eğitimde iyi örnekler çalıştayı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (ETÜ-UZEM) tarafından düzenlenen “Eğitimde İyi Örnekler” Çalıştayı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve istiklal marşı sonrasında Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın açılış konuşması ile başladı.

Rektör Çakmak, açılış konuşmasında ETÜ’nün pandemi öncesi yaptığı dijital dönüşüm çalışmaları neticesinde oluşturduğu alt yapısı ile pandemi dönemindeki uzaktan eğitim süreçlerini kesintisiz ve sorunsuz olarak tamamladığına vurgu yaparak, "ETÜ’ nün eğitimde yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve uygulayan öncü üniversitelerden birisi olduğunu" ifade etti. Rektor Çakmak, konuşmasının devamında kişisel ders uygulamalarından örnekler içeren renkli bir sunumu katılımcılarla paylaştı.

Ayrı disiplinlerden ders verme tecrübesi olan hocaların eğitimde kullandıkları farklı uygulama örneklerini dört ayrı oturumda sundukları çalıştay değerlendirme oturumuyla tamamlandı.