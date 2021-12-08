ETÜ yönetimi, ‘özel’ mensuplarıyla bir araya geldi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) yönetimi, özel gereksinimli öğrenci ve personellerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Özel gereksinimli öğrenci ve personellerle iletişim köprüsünü güçlendirmek ve yakın ilişkiler kurarak kampüs içinde karşılaştıkları engelleri tespit etmek amacıyla Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Gürol ve üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapan özel gereksinimli personeller ile öğrenciler katıldı.

ETÜ olarak özel bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekleri rahatlıkla sergileyebilecekleri ortamlar oluşturmanın gayreti içinde olduklarını belirten Rektör Bülent Çakmak: “Özel gereksinimli personellerimizin ve öğrencilerimizin kampüs içinde karşılaşmış oldukları her türlü engeli ortadan kaldırma gayreti içindeyiz. Yerleşkemizde bulunan tüm imkânlardan eşit ve adil bir biçimde yararlanabilmemiz için sık sık bir araya gelerek sizlerin dilek ve isteklerine göre gerekli düzenlemeleri yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Kendilerine gösterilen ilgiden ötürü son derece mutlu olduklarını dile getiren özel gereksinimli öğrenci ve personeller taleplerini ileterek başta Rektör Çakmak olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerini ilettiler.