ETÜ yol haritasını belirlemek üzere düzenlediği toplantılara devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 2023-2027 Stratejik Plan Geliştirme Bilgilendirme ve Hazırlık Toplantısı iç paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Stratejik Plan Hazırlama Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Yıldırım, dekanlar, koordinatörler, merkez müdürleri, enstitü müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

ETÜ’nün mevcut durumun değerlendirilmesi ve 3. Stratejik Planının belirlenmesi amacıyla düzenlenen toplantıda daha önceki stratejik plana ilişkin kısa bir değerlendirmenin yapılmasının ardından kürsüye çıkan Stratejik Plan Belirleme Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Yıldırım, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir bir stratejik plan hazırlanabilmesi için yeni çalışma takvimi, hazırlık aşamaları, durum analizi, geleceğe bakış ve farklılaşma stratejisi gibi adımları içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Bülent Çakmak ise: “2023-2027 yıllarını kapsayan stratejik planının ayakları yere basan gerçekçi, denetlenebilir ve hesap verebilir nitelikte olması gerektiğine dikkat çekerek, “ETÜ’yü bulunduğu konumdan daha ileriye götürecek olan stratejik planımız tüm akademik ve idari personelimizin ortak çabası ile mümkün olacaktır. Bu süreçte tüm birimlerimizin gereken her türlü desteği vereceğine gönülden inanıyor, şimdiden yeni stratejik planımızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.