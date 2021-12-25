ETÜ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile öğrenciler Erzurum’un tarihi mekânlarını gezdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kültür A.Ş. iş birliği ile “Şehrimizi Tanıyalım” adlı kültür gezisi düzenlendi.

Düzenlenen Geziye ETÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, ESAM Müdürü Doç. Dr. Kemal Bakır, EBB Kültür A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Resul Parlak ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Geçtiğimiz yıl dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde ETÜ’yü şehir dışından tercih eden ancak uzaktan eğitim sürecinde üniversiteden ve Erzurum’dan uzak kalan öğrenciler için planlanan oryantasyon programı kapsamında ETÜ ESAM ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. iş birliği ile “Şehrimizi Tanıyalım” kültür gezisi yapıldı.

Erzurum Kalesi, Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Erzurum Tabyaları, Abdurrahman Gazi Türbesi ve Gizemli Yol gibi Erzurum’un kültürel ve tarihi mekanlarının ziyaret edildiği gezide Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu bu mekanlar hakkında öğrencilere bilgi verdi. Gezinin ardından Bilim Erzurum’a gidilerek bir sinevizyon gösterisi izlendi. Gezi süresince Erzurum’un tarihi ve kültürel güzellikleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler aynı zamanda birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı yakaladı.

Oryantasyon programı kapsamında ETÜ’de çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyleyen Rektör Yardımcısı Küçükuğurlu: “Öğrencilerimizin şehrimizi tanımaları ve adaptasyon süreçlerini hızlandırmak amacıyla düzenlediğimiz oryantasyon gezilerimizin ilkini Palandöken Kayak Merkezine yapmıştık. Şimdi de önemli bir geçmişe ve birikime sahip olan, bulunduğu konumu itibariyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan güzide şehrimiz Erzurum’un tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek öğrencilerimizin bu mirası yerinde görmelerini istedik. Eğitim aldıkları şehrin dokusunu bilmelerinin uyum sürecini hızlandıracağını ve bundan sonraki süreçte de şehirle olan irtibatlarının daha da güçleneceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.