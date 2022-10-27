ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına katıldı.

İstanbul Fuar Merkezinde 28 Ekim’e kadar devam edecek fuarda büyük şirketlerin yanı sıra küçük işletmeler ve Start-Up firmaları kendilerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı yakalarken savunma sanayine ilişkin çeşitli paneller ve sunumlar gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin yerli üretim potansiyelindeki artışın ve bağımsız üretim gücünün sergilendiği fuarda stant açan birçok ulusal ve uluslararası firma yetkilisiyle bir araya gelen Rektör Bülent Çakmak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile birlikte TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan başta olmak üzere Roketsan ve Aselsan gibi ülkemizin önde gelen savunma sanayi firmalarının temsilcileriyle üniversite-sanayi buluşmaları ve öğrencilerin staj olanakları gibi çeşitli konular üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Katılımın yoğun olduğu fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, “Ülkemizin savunma sanayisi alanında gelmiş olduğu nokta bizi her daim gururlandırıyor. Özellikle her yıl üzerine koyarak geliştirilen ürünler ülkemizin bu alanda ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergesidir. Ayrıca fuarda sergilenen yerli ve milli insansız hava araçlarımızın yapımında Tasarım Mühendisi olarak çalışan ETÜ’lü mezunlarımızı görmek göğsümüzü kabarttı. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte üniversitemizin yetiştirmiş olduğu nitelikli insan kaynağını ülkemize katma değer sağlayan önemli projelerde görmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.