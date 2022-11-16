ETÜ sosyal sorumluluk projeleri üretmeye devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Özel Doğu Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ortak çalışma kültürünü desteklemek ve toplumsal fayda üretmek amacıyla imzalanan protokol ile Özel Doğu Akademi tarafından özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların topluma adaptasyonlarını sağlamak ve kendi kendine yetebilme duygusunu teşvik etmek için uygulanan rehabilitasyon programları çerçevesinde ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4. Sınıf öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı spor ve egzersiz eğitimi alacak.

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler ETÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) tarafından sertifika almaya hak kazanacak ve eğitmen olarak görev alabilecek. Kursiyerler sonrasında ETÜSEM üzerinden alacakları Eğiticinin Eğitimi Programı sayesinde özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklara eğitim verebilecek eğitmenlerin yetiştirilmesine de katkı sağlayacak.

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Bülent Çakmak, “Akademik ve bilimsel çalışmalarımızın yanı sıra ilgili birimlerimizce topluma katkı sağlayacak çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Hepimiz için çok kıymetli olan özel gereksinimli çocuklarımızın yetiştirilmesinde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin aktif rol üstlenebileceği bu protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.