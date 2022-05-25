ETÜ paydaşlığında düzenlenen "I. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler" sempozyumu başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen ve çevrim içi yürütülen "I. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler" sempozyumu bugün itibariyle başladı.

Yerli ve yabancı birçok bilim insanının konuşmacı olarak görev aldığı sempozyumda matematik alanına yönelik çeşitli sunumlar ortaya konularak, teorik ve uygulamalı konular ele alındı.

Sempozyumun açılış oturumunda konuşan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, matematiğin hayatımızdaki önemine değinerek “Matematik, hayatımızı düzenleyen ve kaosu önleyen küresel anlayış ve iletişim için güçlü bir araçtır. Dünyayı anlamamıza yardımcı olur ve zihinsel disiplin oluşturmanın etkili bir yolunu sağlar. Matematik, mantıksal akıl yürütmeyi, eleştirel düşünmeyi, soyut veya uzamsal düşünmeyi, problem çözme yeteneğini ve hatta etkili iletişim becerilerini teşvik eder. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak bilimsel faaliyetlerini ve misyonunu ülkemizin kalkınma yolundaki tercihleri ve öncelikleri ile uygun bir şekilde ilişkilendirmek için multidisipliner çalışmalar desteklenmektedir. Bu doğrultuda Matematik Bölümümüz, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümümüz ile Biyomatematik alanında bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca Mühendislik Fakültemizde yer alan bölümler ile yapay zeka ve kriptoloji üzerine çalışmalar yapmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu sempozyum aracılığıyla da başka multidisipliner iş birliklerinin oluşabileceğini öngörmekteyiz” diye konuştu.