ETÜ paydaşlığında düzenlenen 7. robot günleri sona erdi

Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Atatürk Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen 7. Robot Günleri (Robofest) sona erdi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Bilim Merkezinde (Bilim Erzurum) düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da katıldı.

Roket gösterilerinin, drone şovlarının, uygulamalı üretimlerin ve teknik atölyelerin yapıldığı festivalde öğrenciler; tasarladıkları robotları, uçakları, insansız hava araçları ile otomobilleri sergileme fırsatı yakaladı. ETÜ de Tulpar, IKA, Meykit, Grey Agriculture, ETÜ Teknoloji Takımı, RA ve Diha takımları ile etkinlikteki yerini aldı.

Festivalde ETÜSEM’in Bilim Erzurum iş birliği ile düzenlediği Metaverse Alanı büyük ilgi gördü. ETÜSEM alanını ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Arge Teşvikleri Genel Müdürü M. Bilal Macit, ETÜ kampüsünden bağlanan ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Daşdemir’in de katılımıyla metaverse toplantısında sanal ortamda bir araya geldi. Ardından iki gün boyunca binlerce öğrenci sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimleme fırsatı yakaladı.

Başta ETÜ stantları olmak üzere etkinlikte bulunan tüm stantları ilgiyle gezen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak; etkinliğin çocukların hayal gücünü geliştirebilmesi ve teknolojik gelişmeleri yakından görmeleri için oldukça faydalı olduğunu belirterek: “Ülkemizin benimsediği ve vizyon olarak ortaya koyduğu Yerli ve Milli Teknoloji hamlesine yönelik olarak düzenlenen Robot Günlerinin 7’ncisine ETÜ Ailesi olarak katılım sağladık. Çocuklarımızın kullanılan teknolojileri yerinde tecrübe etmeleri ve robot ile bilişimi öğrenerek hayatı kolaylaştıracak fikirlere sahip olmalarının önünü açan etkinliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir sonraki Robot Günlerinde buluşmayı diliyorum” şeklinde konuştu.