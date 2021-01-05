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ETÜ Öğretim Üyesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi
Erzurum Teknik Üniversite Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Dr. İbrahim Ateş’in yürüttüğü “Tek ve Çift Fazlı Akışlarda Ultrasonik Kavitasyon Etkili Direkt Daldırmalı Soğutma Tekniği Performansının İncelenmesi” isimli proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.
ERZURUM 05.01.2021, 12:47
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Erzurum Teknik Üniversite Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Dr. İbrahim Ateş’in yürüttüğü “Tek ve Çift Fazlı Akışlarda Ultrasonik Kavitasyon Etkili Direkt Daldırmalı Soğutma Tekniği Performansının İncelenmesi” isimli proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.
Proje kapsamında hem daldırmalı soğutma tekniğinin elektronikleri soğutma performansı detaylı bir şekilde incelenecek hem de ultrasonik ses dalgalarının bu teknik üzerindeki etkileri belirlenecek. Proje sonucunda elde edilecek geniş veri setinin bu alanda çalışan araştırmacılara tasarım aşamasında yol gösterici bir kaynak olacağı düşünülüyor.Ayrıca, proje kapsamında Makine Mühendisliği Doktora ögrencisi Rahim Aytuğ Özer’in tez çalışması yürütülecek.
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