ETÜ Öğrencisi iklim şurasında elçi olarak görev aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen İklim Şurası, Bakan Murat Kurum koordinatörlüğündeki 81 ildeki her üniversiteden seçilen 209 iklim elçisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Selçuklu Kongre Merkezinde Yeşil Dönüşüm anlayışını ortaya koymak ve İklim Değişikliği Gençlik Bildirisi hazırlamak amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen İklim Şurasına Bakan Murat Kurum ve ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik 3. Sınıf öğrencisi Meryem Payveren’in de aralarında yer aldığı 209 iklim elçisinin yanı sıra Birleşmiş Milletler, UNICEF, Doğa Koruma Merkezi, Ulusal Ajans ve çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, gençlere iklim değişikliği ile mücadeleye verdikleri önemden dolayı teşekkür ederek: “Gençlerimizde gelecekle ilgili beklentiler var. 10 bin üniversite öğrencimizle yapılan araştırmada yüzde 56’sı felaketlerin olacağını öngörüyor ama hepsinin ümitleri var. İklim değişikliği ile mücadelede gençler ön safta yer almak istiyorlar. Üniversitelerimizden gelen pırıl pırıl iklim elçileri bu işin öncülüğünü yapacaklar. Gençlerimizin, bakan yardımcılarımızdan, belediye başkanlarımızdan bu görevi daha iyi yürüteceklerine eminim. 209 iklim elçisi, ben de 210’uncu abileri olarak, inşallah iklim değişikliği ile mücadelenin öncülüğünü hep birlikte yapacağız. El birliği ile Türkiye’mize, ülkemize sahip çıkacağız." dedi.

İklim elçilerinin bu işin bir parçası olacağına dair söz veren Bakan Kurum: “Bu işi önde götüren, bizi yönlendiren, bizi destekleyen kişiler sizler olacaksınız. Üniversitenizi bitirseniz dahi arkadaşlarınız sizden aldığı bayrağı yukarı taşımak için çalışacaklar. El birliği içerisinde memleketimize sahip çıkacağız. Burada yapacağınız çalışmalar sizi iş hayatınızda öne çıkaracak" diye konuştu.

Gençlik Bildirisinin editörlüğünü yapan ETÜ’lü Meryem Payveren, Bakan Kurum’a 13 başlık ve 51 sayfadan oluşan bildiriye ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda iklim değişikliğine neden olan sorunlar ve çözüm önerileri ile bildiri sürecinin nasıl hazırlandığını, bu süreçte iklim elçilerinin aldığı desteği ve karşılaştıkları zorlukları anlattı. İklim elçilerinin gelecek için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu aktaran Meryem Payveren, süreci yakından takip edeceklerini söyledi.

İklim şurasında gençlik bildirisini sunan Meryem Payveren’i tebrik etmek üzere makamında ağırlayan Rektör Çakmak, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen İklim şurasında üstlendiğin vazifeyi layıkıyla yerine getirmen bizleri son derece memnun etti. Ülkemizin daha yaşanabilir ve yeşil bir geleceğe sahip olmasında gençlerimizin bu denli aktif rol alması ve elini taşın altına koyması gençlerimize fırsat verildiğinde neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Başta Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere İklim Şurasının düzenlenmesinde emeği geçen tüm iklim elçilerine ve sana teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.