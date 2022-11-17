ETÜ laboratuvarlarında geliştirilen projeye destek

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlker Kazaz tarafından geliştirilen Perdeli Yüksek Binalarda Yüksek Modların Dinamik Kesme Kuvveti Büyütmesine Etkisinin Belirlenmesi" başlıklı proje 1002-A Hızlı Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

ETÜ Laboratuvarlarında hazırlanan proje ile orta ve çok katlı perde ve perde-çerçeve sistemli yapılarda dinamik kesme kuvveti büyütme etkisini depremin büyüklüğüne, deprem odağına olan mesafeye ve kaydın alındığı sahanın zemin özelliklerine bağlı olarak hesaplanması ve formülize edilmesiyle basitleştirilmiş analitik ve nümerik modeller geliştirilecek.

Özellikle yüksek perde-çerçeve sistemlerin yüksek mod davranışının daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak proje ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) dinamik kesme kuvveti büyütme katsayısı için daha güvenilir değerler içeren bir bağlantı önerisinde ve Deprem Yönetmeliği Yönlendirme Komisyonuna yönetmelikte yer alması için gerekli tavsiyelerde bulunulacak.

Geliştirilen projenin deprem kuşağında yer alan ülkemizin mevcut yapıların güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Kazaz; “Doğru ve güvenilir bir dinamik kesme kuvveti büyütme katsayısı ile daha güvenli ve ekonomik tasarımlar yapmak mümkün olabilecek. Ayrıca ana taşıyıcı elemanlar olan betonarme perde duvarların kesme güvenliğinin temin edilmesi, deprem sonrası onarım ve güçlendirme maliyetlerini azaltacak veya ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.