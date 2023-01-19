ETÜ laboratuarlarında optik lazerler geliştirilecek

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın danışmanlığında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü doktora öğrencisi Arş. Gör. Rukiye Aksakal’ın yürütücüsü olduğu "InP Tabanlı Pasif Mod Kilitli Çok Bölümlü Diyot Lazerlerin Tasarımı ve Üretimi" başlıklı Proje 1002-A Hızlı Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Proje bağlamında çok bölmeli yarı iletken lazerler geliştirerek ultra kısa süreli ve yüksek güçlü optik darbelerin üretilmesi hedefleniyor. Geliştirilen projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Arş. Gör. Aksakallı: “Yüksek güçlü lazerler ile özellikle fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılan tekrarlayıcıların (optik yükselteçler) sayısı azaltılmakta ve böylece optik bilginin dispersiyona uğraması en aza indirilmektedir. Ayrıca kabul edilen proje çalışması ile ülkemizde fotonik ve lazer alanındaki bilgi birikiminin zenginleşmesine, uluslararası düzeyde güncel önemi olan teknolojik konularda rekabet potansiyelimizin artmasına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Projenin oldukça nitelikli olduğunu belirten Rektör Çakmak ise “Üniversitemizin laboratuvarlarında ülkemize katma değer sağlayacak projeler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle savunma sanayimize yönelik yapılan yatırımlara bilimsel bilgi üreterek destek olma gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle öğrencimizi tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.