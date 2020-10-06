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ETÜ kristal parlamaya devam ediyor

ETÜ KRİSTAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ 2. DÖNEM GİRİŞİMCİLERİ İÇİN TÜM PANDEMİ ÖNLEMLERİNİ ALARAK 11 GÜN SÜREN EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

ERZURUM 06.10.2020, 10:06
ETÜ kristal parlamaya devam ediyor

ETÜ Kristal Girişimcilik merkezi 2. Dönem girişimcileri için tüm pandemi önlemlerini alarak 11 gün süren eğitim gerçekleştirdi.

Girişimcilerin fikirlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları girişimcilik, 3D Modelleme, motivasyon, TÜBİTAK 1512 BİGG v.b eğitimleri içeren faaliyet boyunca 17 iş fikri sahibi alanında uzman eğitmenler tarafından yoğun bir programa uygulandı.

Eğitimin açılışına katılarak faaliyetlere start veren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak eğitimin son gününe de katılarak katılımcılara sertifikalarını verdi. Prof. Dr. Çakmak, Kristal girişimcilik merkezi yetkililerinin pandemi sürecinde yoğun çaba sarf ederek yapmış oldukları başarılı yüz yüze eğitim faaliyetinden dolayı tebrik etti.

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