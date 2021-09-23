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ETÜ Konukevi hizmete açıldı

2019 Yılında faaliyetlerine başlayan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Tesisler İşletmesi, kampüs içerisinde 44 oda ve 88 yatak kapasiteli konukevini hizmete açtı.

ERZURUM 23.09.2021, 12:19
ETÜ Konukevi hizmete açıldı

2019 Yılında faaliyetlerine başlayan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Tesisler İşletmesi, kampüs içerisinde 44 oda ve 88 yatak kapasiteli konukevini hizmete açtı.

Ömer Nasuhi Bilemen Mahallesi Havaalanı yolu Caddesi 1.km de yer alan Konuk Evinde, üç kişilik 8 oda, iki kişilik 24 oda, 7 suit oda (double oda) ve 1 engelli odası yer alıyor.

Kamu-sivil, yerli- yabancı her kesimden misafire hizmet verecek olan konukevi, konaklamanın yanı sıra günlük kahvaltı hizmeti, yüz kişilik toplu yemek ve lokal hizmetlerini de bünyesinde barındırıyor.

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