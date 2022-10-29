ETÜ, katma değer üretmek için çalışmalarını sürdürüyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğiyle hayata geçirilen “Yerli Yünden Katma Değerli Ürün Eldesi” projesinin değerlendirme toplantısı ETÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen projede kaydedilen gelişmeleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, 1. Organize Sanayi Başkanı Murat Urkuç ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşun temsilcisi ile proje yürütücüleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Bülent Çakmak, hayvanlardan elde edilen katma değeri en yüksek ürünü olan yün elyafının bölgede kullanımının bulunmadığını belirterek, “Erzurum ve çevresindeki şehirler küçükbaş hayvancılığı konusunda bir üretim ve durak noktasıdır. Bu nedenle bölgede yapılacak bir kumaş yatırımının katma değeri yüksek ürüne dönüşme potansiyeli son derece yüksektir. Tekstil değer zinciri açısından elyaftan giysiye olan sürecin tamamlanması bölge açısından farklı değerleri beraberinde getirecektir. Yün lüks bir liftir, bu ham maddeden elde edilecek ürünler de bu düzeyde katma değerli olacaktır” diye konuştu.

Rektör Çakmak’ın ardından söz alan Proje Yürütücüsü Mehmet Karadişoğulları, geliştirilen proje ile küçükbaş hayvancılığın gelişeceği ve yünlü materyallere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülerek mali değerinin ortaya konulacağını dile getirerek, “Yapılan fizibilite çalışmalarımızın çıktıları; büyük kısmı atık olan yün elyafını ekonomiye kazandırmak, yüksek ihracat potansiyeli oluşturmak, ETÜ bünyesinde Yün Araştırma Uygulama Laboratuvarı kurmak, istihdamı artırmak, kamu üniversite sanayi iş birliğine örnek teşkil etmek ve bölgeyi yün cazibe merkezi haline getirmektir” dedi.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Okay Memiş, yerli üründen yüksek katma değer elde edilmesi noktasında özellikle hayvancılık için bu alanda kaynak kullanabileceklerini ifade ederek, “Bu işin katma değer hayvancılığa getirisi çok yüksek. Küçükbaş hayvanda et ve süt haricinde değerlendirdiğimiz hiçbir alan yok. Bu gibi projeler bizi dünyada söz sahibi edecek vizyoner projelerdir. Özellikle tekstilde çok iyi durumdayız. Tekstil denen hadise de en büyük ihtiyaçlardan biridir. Tüm dünya ve Türkiye katma değeri yüksek ürünlere yöneldi. Artık biz de küresel bir gücüz. Küçük işlerin yanında katma değer ürünlerle piyasaya girmemiz gerekiyor. Bu proje bizim de arzu ettiğimiz ve desteklediğimiz bir proje. Bu alanda biz de kaynak ayırabiliriz” diye konuştu.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşması ve Rektör Çakmak’ın proje ekibine teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.