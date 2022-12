ETÜ insan haklarına dikkat çekiyor

Dünya İnsan Hakları Günü’nde Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Edebiyat Fakültesi öğrenci topluluklarından Psikoloji Kulübü’nün iş birliğiyle İnsan Hakları Bağlamında Sürdürülebilir Psikoloji Hizmetleri Zirvesi gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, üniversite mensupları, çok sayıda öğrenci ve dinleyici katıldı.

Rektör Çakmak: Psikoloji Bilimi’nin Öznesi İnsan ve Onun Haklarıdır

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık’ta farkındalık oluşturmak ve bildirinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Bülent Çakmak, günümüzde insanların tüketim alışkanlıklarının önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekerek: “Sürdürülebilir yöntemlerle verimliliği artırmak yerine çalışanların insan haklarının çiğnendiği koşullarda verimli olmaya zorlanması, iş dünyasında yer almak isteyen siz değerli öğrenci arkadaşlarım için sorun oluşturmaktadır. Tükenme, anksiyete, depresyon ve benzeri psikolojik durumların çalışanlarda görülme sıklığının giderek arttığını gösteren çalışmalar, bu sorunun giderek yaygınlık kazandığına işaret etmektedir. Diğer yandan zirvede ele alınacağı üzere sürdürülebilirlik krizi bağlamında insan haklarının göz ardı edilmesinin unsurlarından biri de çocukların ihmal ve istismar edilmesidir. Yaşamının ilk yıllarında ihmal ve istismar edilen çocukların psikolojik yardımdan mahrum bırakılmaları hasebiyle yaşayacakları sorunlar, onların yetişkin birey olduklarında yaşayabilecekleri işlevsellik krizlerine neden olabilir ki bu durum insanlık için büyük sorunlara yol açabilir. Kısacası bugün burada toplanmamıza vesile olan Psikoloji Bilimi’nin öznesi olan insan ve onun haklarıdır. Kişi bu hakları, doğumuyla birlikte elde eder; onun dünyadaki her yaştan, her ırktan ve her sosyo-ekonomik sınıftan insanla eşit olmasını sağlar. Buna saygı duymayarak ya da önem vermeyerek sürdürülemez amaçlar doğrultusunda hareket etmenin sonuçları, bizleri ve tüm insanlığı mağdur edecektir. Sayın katılımcılarımız zirvemize gelerek bize zaman ayırmanız beni bir öğretim kurumu yöneticisi ve hoca olarak çok mutlu etti. Umarım hepiniz zirvemizden şu anki halinizden bir adım önde olarak ve fikir dünyanız genişlemiş şekilde ayrılırsınız. Emeğiniz için sizlere, zirveyi hazırlayan ve konuşmacı olarak yer alan arkadaşlara tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Vekili Polat: Gençlere Tavsiyem Araştırmadan Karar Vermeyin

Rektör Çakmak’ın ardından konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat ise 21. yüzyılın insanlık için pek çok yenilikle birlikte olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini belirterek “Günümüzde haz ve hız çağı yaşıyoruz. Bu haz ve hız çağı, insanların psikolojisini çok ciddi manada etkileyen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. İş dünyası da bu durumdan sonuna kadar yararlanarak insanların zihinlerini yönlendirmeye ve bu durumdan kazanç elde etmeye çalışıyor. Toplum bunun farkındadır. Çünkü çok hızlı yönlendirilebiliyoruz ve küresel emperyalizm toplum yönetimi üzerinden kitleleri istediği yere çekebiliyor. Genç kardeşlerime tavsiyem şudur ki lütfen nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin araştırın ve kararınızı öyle verin. Ben bu duygularla panelimize katılan değerli hocalarımızı ve bu organizasyonda emeği geçen öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyor, hepinize hayırlı günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Kaya: Herkes İçin Psikoloji

Programda konuşan ETÜ Edebiyat Fakültesi öğrenci topluluklarından Psikoloji Kulüp Başkanı Feyyaz Kaya, kulübün kuruluş amacının hem psikoloji eğitimi alan öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak hem de Psikoloji Bilimi’ni halk diliyle topluma tanıtılmasını sağlamak olduğunu söyleyerek “Kulübümüzün kurulma amacının bu yönüyle sürdürülebilirlik kavramıyla benzer özellikler taşıdığını düşünüyorum. Sürdürülebilirlik var olan doğal kaynaklar ve insan kaynaklarının yenilenebilir bir şekilde kullanılmasını ifade etmektedir. Bir psikolog olarak yardım veren rolünde topluma hizmet sunmak ise yaşam boyu öğrenmeyi, içsel potansiyelini geliştirmeyi, yeniliklere açık olmayı, danışanlarını savunan bir ses olmayı ifade etmektedir. Bugün aramızda sadece psikoloji öğrencileri yoktur. Zirvemize başvuran katılımcı sayısının yedi yüz kişiye yaklaştığını gördük. Birden çok alandan katılımcıyı karşımda gördüğümde kulübümüzün “Herkes için Psikoloji” sloganını anımsıyorum. Sözlerimi sonlandırmadan önce “Herkes için Psikoloji” sloganıyla çıktığımız bu yolculukta bize destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak olmak üzere bizleri yetiştiren tüm hocalarımıza içten bir teşekkürü borç bilirim” dedi.

Konuşmaların ardından programın ilk oturumda Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kenan Taştan’ın “Bilinmeyen Yönleriyle Hipnoz ve Hipnoterapi” adlı söyleşisinin ardından ETÜ öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi İlayda Türk Höl çocuk hakları ve psikoloji hakkında dinleyicilerle bilgi verdi. Etkinliğin ikinci oturumu Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Başaran Gençdoğan çözüm odaklı terapi ile ilgili bilinmesi gerekenleri aktarmasıyla devam etti. Etkinlik “İnsan Hakları Bağlamında; Psikoloji, Hukuk ve Medya” konulu panel ile sona erdi.