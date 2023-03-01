ETÜ ile Sahaed Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İran’da eğitim veren Sahaed Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Sahaed Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esniaeil Fatehfar’ın yanı sıra her iki üniversitenin rektör yardımcıları ve üst düzey yöneticileri katıldı.

İki üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında akademisyen ve personel değişimi, lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi, akademik bilgi ve materyal alışverişi, araştırma faaliyetlerine ve yayınlara katılım, konferanslara ve akademik toplantılara katılım gibi konularda mutabakata varıldı.

Konuklarını Erzurum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak, imzalanan protokol ile ülkeler arasındaki iş birliği köprüsünün gelişimine katkı sunulacağına ve her iki üniversitenin de bilgi birikimleri, teknik imkânları ve kültürel zenginlikleri paylaşımı noktasında önemli bir adım olduğuna inandığını belirtti.

Protokolün her iki üniversite için de hayırlı olmasını dileyen Sahaed Teknoloji Üniversitesi Rektörü Fatehfar ise misafirperverliklerinden ötürü Rektör Çakmak ve ekibine teşekkür ederek, 6 Şubat günü meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziye dileklerini iletti.

Toplantının ardından konuklarını ETÜ’nün inovasyon merkezleri olan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), Kristal Girişimcilik Merkezi ve MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesine götüren Rektör Çakmak, buralarda yapılan çalışmalar hakkında İran heyetiyle bilgi paylaşımında bulundu.