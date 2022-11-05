ETÜ ile Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. arasında üniversite-sanayi, eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve beraberindeki ETÜ heyeti ile Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. yönetimi rektörlük makamında bir araya geldi.

İmzalanan protokol çerçevesinde havacılık ve uzay alanına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi ile Plan-S, insanlı ve insansız her türlü hava ve uzay platformunun tasarımı, üretimi ve sistem entegrasyonu başta olmak üzere uydu ve uzay teknolojileri sanayiindeki muhtelif konularda anlaşmaya vardı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliğinin öğrencilerimizin geleceğine etki edecek bir yatırım niteliğinde olduğunu belirterek protokolün önemine vurgu yaptı.