ETÜ İle OXFORD Üniversitesi arasında akademik iş birliği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Fatih Tosunoğlu tarafından sunulan ve TÜBİ TAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programınca destek almaya hak kazanan ’’Durağan Olmayan Ekstrem Hidro-Meteorolojik Zaman Serilerinin (Durağan Olmayan) ihtimal Dağılım Modellerinin Araştırılması: Dönüş Periyodu, Risk ve Güvenirlilik Analizleri” başlıklı araştırma projesi çerçevesinde OXFORD Üniversitesi ve ETÜ ortak çalışmalara başlayacak.

Proje sonucunda elde edilen bulguların Türkiye’deki su kaynaklarının tasarlanması, planlanması ve yönetilmesi açısından oldukça faydalı olacağını ve gelecekteki çalışmalara ışık tutacağını belirten Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Tosunoğlu, “Bu çalışma ile iklim değişikliği etkisiyle meydana gelen durağan olmayan ekstrem hidro-meteorolojik verilerin ihtimal dağılım modelleri elde edilecek olup, geliştirilecek modeller sayesinde ülkemizdeki su yapılarının tasarımına yönelik olarak daha ekonomik ve güvenilir çözümler elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Söz konusu proje bağlamında ki çalışmalarını sürdürmek üzere İngiltere’nin OXFORD üniversitesinden davet alan ve 12 ay boyunca ev sahibi üniversitedeki bir grup bilim insanıyla çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Tosunoğlu “Durağan olmayan hidro-meteorolojik veri setleri için durağan olmayan ihtimal modelleri dünya literatüründe son yıllarda yaygın olarak kullanılmasına rağmen, bu modellerin Türkiye’deki veri setlerine uygulanmasına yönelik detaylı bir çalışma da bulunmamaktadır. Umuyoruz ki bu çalışma sayesinde hem ulusal hem de uluslararası literatürde önemli bir eksikliğin gidereceğiz ve kaynaklarımızı çok daha verimli kullanacağız” şeklinde konuştu.