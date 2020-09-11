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ETÜ ile Mezra Ziraat A.Ş. arasında protokol imzalandı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTE (ETÜ) İLE MEZRA ZİRAAT A.Ş. ARASINDA TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ HUSUSUNDA PROTOKOL İMZALANDI.
ERZURUM 11.09.2020, 09:41
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Erzurum Teknik Üniversite (ETÜ) ile Mezra Ziraat A.Ş. arasında tarımsal üretim faaliyetleri hususunda protokol imzalandı.
Protokole göre, modern tarım uygulamaları dahilinde üniversite arazimizde şeker pancarı üretimine başlanacak. Tarımsal üretimin yanısıra, demonstrasyon, araştırma ve akademik çalışmalar da protokol kapsamında olacak.
Öğrencilerden şeker pancarı tarımı konusunda AR-GE, tez ve staj çalışmaları yapmak isteyenler bu kapsamda yönlendirilecekler. ETÜ yönetimi, protokolün hem kurumumuz hem de Mezra Ziraat A.Ş. adına hayırlara vesile olmasını temini etti.
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