ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonasında 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları 2022 faaliyet programında yer alan ve 25-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonasında ETÜ, Atatürk Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Batman Üniversitesi mücadele etti.

Erzurum Curling Salonunda düzenlenen şampiyonada zorlanmadan finale yükselen ETÜ, hem kadınlarda hem erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

İki gün süren müsabakaların ardından gümüş madalya kazanan Curling Kadın ve Erkek takımını tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Öğrencilerimiz yıl içinde Üniversitelerarası düzenlenen çeşitli spor müsabakaları için sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Bu yıl da hem kadın takımımız hem erkek takımımız finale yükselip gümüş madalya kazanarak üniversitemizi gururlandırdı. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl her iki takımımız da kürsünün ilk basamağına çıkacak ve hedefleri olan altın madalyanın sahibi olacak. Bu vesileyle öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.