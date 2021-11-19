banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme

ETÜ bünyesinde gerçekleştirilen proje ile inşaat sezonun 12 ay boyunca devam etmesi hedefleniyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Soğuk Havalarda Dökülmüş Betonarme Kirişlerin Eğilme Etkisi Altındaki Davranışların Deneysel Olarak İncelenmesi” başlıklı projede test süreci başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak sürece dair proje ekibinden bilgi aldı.

ERZURUM 19.11.2021, 09:47
ETÜ bünyesinde gerçekleştirilen proje ile inşaat sezonun 12 ay boyunca devam etmesi hedefleniyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Soğuk Havalarda Dökülmüş Betonarme Kirişlerin Eğilme Etkisi Altındaki Davranışların Deneysel Olarak İncelenmesi” başlıklı projede test süreci başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak sürece dair proje ekibinden bilgi aldı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu tarafından kış aylarında inşaat sezonunu uzatabilmek amacıyla geliştirilen ve TÜBİTAK 1001 Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından teşvik edilen projede test aşamasına geçildi. “Soğuk Havalarda Dökülmüş Betonarme Kirişlerin Eğilme Etkisi Altındaki Davranışların Deneysel Olarak İncelenmesi” başlıklı proje ile yetersiz koşullarda hassas bir malzeme olan betonarme elemanlarının kış aylarında dökülebilmesinin sağlaması hedefleniyor.

İnşaat İşlerinin Kış Aylarında Durması Bölge Ekonomisini Olumsuz Yönde Etkiliyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu, betonarme imalatının Türkiye’de en çok tercih edilen bina türü imalat yöntemi olduğunu belirterek: “Doğu Anadolu Bölgesi gibi kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği yerlerde inşaat sezonunun çok kısa sürmesi sosyal, teknik ve ekonomik sorunlara neden oluyor. İnşaat sektörü ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de pek çok sektörle birlikte çalışan lokomotif bir sektör ve kışın inşaat işlerinin durması bölge ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

Kalifiye işgücünün inşaat işlerinin devam ettiği şehirlere göç etmesinin pek çok ailevi ve sosyal soruna neden olduğunu dikkat çeken Okuyucu: “Üniversitemizin laboratuvarlarında testlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Ar-Ge faaliyetlerimizi tamamlayarak projemizi bu sektöre kazandırıp oluşabilecek maddi ve manevi sorunların önüne geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Çakmak: “Bölgesine ve Ülkesine Katma Değer Sağlayan Bir Üniversiteyiz”

Üniversitelerin akademik çalışmalarla öğrenci yetiştirmesinin yanında bilimsel faaliyetleriyle de halkın yararına olacak projeler üretmesi gerektiğine vurgu yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak bu anlayış doğrultusunda hayatı kolaylaştıracak, insanlığa fayda sağlayacak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Alanında uzman akademisyenleri ve son teknoloji ile donatılan altyapı sistemleriyle bölgesi başta olmak üzere ülkesine katma değer sağlayan bir üniversite olduklarını aktaran Rektör Çakmak, gerçekleştirilen bu projenin de uygulamaya başlamasıyla birlikte soğuk hava şartlarının artık inşaat sektörü için bir engel olmaktan çıkacağını ifade etti. ETÜ bünyesinde bu ve benzeri daha birçok projenin devam ettiğine değinen Prof. Dr. Çakmak, bu çalışma vesilesiyle ülke yükseköğretimine ve bilim dünyasına katkı sağlayan tüm ETÜ ailesine teşekkür ederek, yapılan ve yapılması planlanan her çalışmanın destekçisi olacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6