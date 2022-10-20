ETÜ, bilimi çocuklarla buluşturmaya devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi paydaşlığında ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen “Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği” başladı.

Bilim Erzurum Merkezinde öğrencileri bilim ve teknoloji ile buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın yanı sıra çeşitli kurum temsilcisi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Çeşitli sergi, gösteri, animasyon, gerçeklik uygulamaları, seminer ve oyunların yer aldığı şenlikte ETÜ Bilim ve Fikir Atölyesi öğrencilere Fen Bilimleri, Sanal Gerçeklik ve Ahşap atölyelerinde çeşitli uygulamalar yaptırırken, Kristal Girişimcilik Merkezi ise gençlere 3D Modelleme, Tersine Mühendislik ve Robotik Kodlama deneyimi yaşattı. Ayrıca ETÜ’nün 12 teknoloji takımı Teknofest yarışmalarına katılan 13 projesini sergileyerek gençlere ilham verdi.

Programın açılışında konuşan Rektör Bülent Çakmak, öğrencilerin etkinlik boyunca eğlenirken öğrenme fırsatı yakalayacağını ifade ederek: “Bugün burada bulanan öğrencilerimiz gelecekte birer mühendis veya teknik eleman olarak çeşitli meslekler icra edecekler. Umuyorum ki öğrencilerimiz burada kazanacakları deneyim ile geleceğimizin de şekillenmesinde önemli rol oynayacak" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından stantları gezen Rektör Çakmak, yapılan deneyler ve geliştirilen projeler hakkında gençlerden bilgi aldı.

Bilim Erzurum Merkezinde gerçekleşen Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği 3 gün boyunca devam edecek.