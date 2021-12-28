banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bankalar emekli promosyonu yarışında!
Bankalar emekli promosyonu yarışında!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Marka Ofisi kuracağız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Marka Ofisi kuracağız
Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru
Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

ETÜ, bilgi birikimini paylaşmaya devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla yaptığı görüşmelere devam ediyor.

ERZURUM 28.12.2021, 09:21
ETÜ, bilgi birikimini paylaşmaya devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, teknik liselerde eğitim gören öğrencilerin gelişimine katkı sunmak amacıyla yaptığı görüşmelere devam ediyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba ile birlikte öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Palandöken İlçesinde bulunan Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Lise Müdürü Ayhan Akbulut ve okul yönetimiyle atölyeleri ve çalışma alanlarını gezerek yürütülen projeler ve yürütülebilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunan Rektör Çakmak, öğrencilerle de bir araya gelerek ETÜ’nün kapılarının kendilerine ardına kadar açık olduğunu ifade etti.

Rektör Çakmak: “Üniversitemizin Tüm İmkânlarını Paylaşmaya Hazırız”

ETÜ’nün gelişmiş laboratuvar imkânlarından lise öğrencilerinin de yararlanabileceğini ifade eden Rektör Çakmak: “Okulu gezerken gördüklerimiz bizleri son derece etkiledi. Gerek atölyeleri gerekse derslikleriyle son derece modern bir okul inşa edilmiş. Okulumuz sadece Erzurum’a değil, şehrimize ve ülkemize ciddi katkılar sunacak, işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacaktır. Hem ulusal hem de uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan lisemizde faydalı çalışmaların yapılıyor olduğunu görmekten ayrıca mutlu ve memnunuz. Lisemizin ara değil aranan insan hedefiyle vermiş olduğu eğitime ETÜ olarak sonuna kadar destek vermeye hazırız. Üniversitemiz ve fakültelerimizin değerli akademisyenleri ile öğrenci kulüplerimizle ortak çalışmalar yapmak üzere fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu vesileyle bizleri misafir eden Lise Müdürü Ayhan Akbulut ve okul yönetimine teşekkür ediyor, üniversitemizin tüm bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Müdür Akbulut ise ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Erzurum’un güzide kurumlarından olan Erzurum Teknik Üniversitesinin bilgi ve birikimlerinden yararlanmak istediklerini, bu doğrultuda Rektör Çakmak’ın kendilerine sağladığı kolaylık ve gösterdiği destekten dolayı iletişim köprüsünün daha da güçlü bir şekilde kurulduğunu dile getirdi.

Ziyaret, öğrencilerin Rektör Çakmak ile hatıra fotoğrafı çekilmeleriyle son buldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8