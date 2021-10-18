ETSO’nun yardımları bin 250 öğrenciye ulaştı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), ilköğretim okullarında öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaçlı öğrencilere desteğini sürdüren ETSO, bir süre önce yaptığı kırtasiye yardımlarına, kışlık mont ve ayakkabı yardımını da ekledi. ETSO, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği 25 ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 500 ihtiyaçlı öğrencinin ayakkabı ve montlarını tedarikçi firmalar aracılığıyla teslim etti.

Palandöken Alparslan İlkokulu’ndaki öğrencilerin ayakkabı ve montları, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve Genel Sekreter Kürşat Karagöl tarafından Okul Müdürü Selçuk İlhan’a teslim edildi. ETSO’ya desteğinden dolayı teşekkür eden İlhan, başta ETSO olmak üzere, ailesinin maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat da, Oda olarak bu tür yardımları her yıl aksatmadan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya azami özen gösterdiklerinin altını çizerek, bu konuda kendilerine destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve okul müdürlüklerine minnettar olduklarını söyledi.

ETSO, yeni eğitim öğretim yılında toplam bin 250 öğrenciye kırtasiye, mont ve ayakkabı yardımında bulundu.