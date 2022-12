ETSO’dan TOBB’a çıkarma

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) yeni dönemde göreve gelen Yönetim Kurulu ve Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında 70 kişiden oluşan heyette, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, Oltu TSO Meclis Başkanı Baki Parlak, Pasinler TSO Meclis Başkanı Hatem Engin ile ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri yer aldı. Erzurum heyetiyle bir araya gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönemde ETSO, Oltu ve Pasinler Ticaret ve Sanayi Odaları’nın Meclis üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Konuşmasında, Ticaret ve Sanayi Odaları’nın, Türkiye’nin en demokratik kuruluşları olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sizler seçilmiş kişiler olarak ilinizde, ilçelerinizde sektörlerinizin temsilcilerisiniz. Öncelikli göreviniz, sektörlerinizdeki arkadaşlarınızı kucaklamak, onların her platformda temsilcisi olmaktır. Kimsenin etnik kökeni, dini inancı ve siyasi düşüncesi bizi ilgilendirmiyor. Hedefimiz; üyelerimizin avukatlığını yapmak, Erzurum’un, iş adamlarının, sanayicisinin ve tüccarının daha da büyümesidir. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz” dedi.

Ziyarette konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise Başkan Hisarcıklıoğlu’nun Erzurum heyetine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Özakalın, Erzurum’un ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin sorunlarını her platformda dile getirdiklerini belirterek, “TOBB bu konuda bize her zaman büyük destek veriyor. Yerelde yaşadığımız ve mahallinde çözemediğimiz birçok sorunun çözümünde TOBB bizlerin sesi olmuştur. Bu dönemde de aynı şekilde TOBB ile yakın temasta kalarak, şehrimizin ve bölgemizin sorunlarını gündeme getirmeye ve çözüm aramaya devam edeceğiz. ETSO olarak genç ve dinamik bir Meclis oluşturduk. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da ısrarla şehrin ve bölgenin sorunlarının çözümü için mesai harcamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyarette, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Semaver ve Oltutaşından oluşan bir set hediye etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.