ETSO’da yönetim belirlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO), 12 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılan organ seçimlerinin ardından oluşan ETSO Meclisi ilk toplantısını yaptı.

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince, en yaşlı meclis üyesi sıfatıyla Celalettin Çetinkaya başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Çetinkaya, Meclis Üyeleri ile Meclis Başkanlık Divanı, Oda Yönetim Kurulu, TOBB Üst Kurul Delegeliği ve Disiplin Kurulu üyeliklerine seçilenlere başarı dileğinde bulundu. Ayrı gayri olmadan, el ele verip Erzurum için çalışacaklarını ifade eden Çetinkaya, ETSO’nun şehrin kalkınmasına öncülük edecek, yol gösterip, güç birliği oluşturabilecek köklü bir yapısı olduğunu vurguladı.

En yaşlı üye sıfatıyla ilk Meclis toplantısına başkanlık eden Celalettin Çetinkaya daha sonra görevini Meclis üyelerinin oylarıyla Meclis Başkanı seçilen Gökhan Yılmaz’a devretti. Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte görevi devralan ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz da bir konuşma yaptı. Konuşmasında, kırıp dökmeden, kimseyi incitmeden bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek şunları söyledi; “Örnek bir seçim süreci ve akabinde bugün de yönetim kurulu başkanımızı, yönetim kurulu üyelerimizi, üst kurul delegelerimizi, disiplin kurulu üyelerimizi, meclis başkanı ve başkanlık divanı üyelerimizi seçmiş bulunuyoruz. İnşallah bizler burada farklı meslek gruplarını temsilen genç, dinamik ve hepsi işinin ehli arkadaşlarımızla güzel bir çalışma ortamı oluşturacağız. Amacımız; şehrimizin ekonomik ve sosyal yönden gelişip, değişmesi ve her alanda hak ettiği konuma ulaşması için çaba göstermektir. Bizler bu çatı altında daima istişare ve ortak akılla hedeflerimizi belirleyip, aynı amaç uğrunda mesai harcayacağız. Yeni meclisimizin şehrimizin ve bölgemizin meselelerine kafa yorup, çözüm bulacak yetkinliğe ve yeterliliğe sahip olduğuna inanıyorum. Bir kez daha oda yönetiminde görev alan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”

Özakalın; “Hep birlikteyiz, bir bütünüz”

Toplantıda daha sonra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın konuştu. ETSO Meclisi’nin Erzurum’a hayırlı olması temennisinde bulunan Özakalın, demokratik bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, “Bundan sonra artık şehrimizi ve bölgemizi ilgilendiren her türlü konuda sorumluluk bilinciyle üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Esnafımızın, tüccarımızın sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini hep gündemde tutup, yaşanan sorunlar çözüme kavuşuncaya kadar çaba göstereceğiz.

Çok güzel bir söz vardır; "Şerefü’l mekân bi’l-mekin” Yani bir mekânın şerefi o mekânda ikamet edenle kaimdir. Siz değerli Meclis üyelerimiz de bu şehrin önde gelen, bilgi ve birikime sahip arkadaşlarımızsınız İnşallah bizler de bu mekanı hep birlikte en üst seviyede şereflendirir, onurlandırırız” diye konuştu.

Başkan Özakalın konuşmasına şöyle devam etti; “Seçim sürecini tamamladık. Az önce Celalettin Bey’in de dediği gibi artık bu işin kırmızısı mavisi, beyazı yok. Hep birlikteyiz, bir bütünüz. Üyelerimiz bizlere bir vebal yükledi, bunun idrakindeyiz. Meclisimizin her üyesinin, her meslek komitesi üyesinin düşüncesi Yönetim Kurulu olarak bizim için çok çok değerlidir. Hiçbirini diğerinden önde tutma gibi bir düşüncemiz olamaz. Bize iletilecek her konuda istişareye ve işbirliğine açık olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kazanan taraf olarak belki bizler yönetimi oluşturuyoruz ancak ileride kurulacak ve önemli bir görevi icra edecek olan komisyonlarda, hangi gruptan olursa olsun liyakatli arkadaşlarımızla birlikte çalışacağımızın da altını çizmek istiyorum.”

Başkan Özakalın’ın konuşmasının ardından bazı Meclis üyeleri de söz alarak düşüncelerini ifade ettiler.

İlk Meclis toplantısının öncesinde, 35 Meslek grubundan meclis üyeliğine seçilenler, Meclis Başkanlık Divanı, Oda Yönetim Kurulu, Üst Kurul (TOBB) Delegeliği ve Disiplin Kurulu üyelikleri için oy kullandı. Yakutiye İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin nezaretinde, ETSO Meclis Salonu ve Yönetim Kurulu Salonu’nda yapılan seçimde meclis üyeleri oy kullandı. Yapılan seçim sonucunda oda yönetimi şu şekilde oluştu;

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı; Saim Özakalın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Muharrem Özdemir, Serhat Kılıç, Abdurrahman Şakiroğlu, Murat Kaçıroğlu, Haşim Koç, Tamer Sırmacı, Celalettin Çetinkaya, Sedat Selim Barakalı, Fırat Karakaya, Yusuf Çizmelioğlu.

Meclis Başkanlık Divanı:

Meclis Başkanı; Gökhan Yılmaz, Meclis Başkan Vekilleri; Serkan Daş, İdris Akdemir, Katip Üye; Yavuz Başçı

Üst kurul (TOBB) delegeleri;

Gürkan Dölekli, Mehmet Melik Kaya, Haktan Ömeroğlu, Arif Köksal Yılmaz, Kadir Ovat, Ali Yılmaz.

Disiplin Kurulu:

Şevket Demir, Hasan Akal, Ahmet Anatepe, Orhan Düzgün, Faruk Bedir, Erdal Turan.