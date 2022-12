ETSO’da, ‘KOBİGEL’ bilgilendirme toplantısı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Erzurum İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği toplantıda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın, “KOBİGEL Destek Programı 3. Teklif Çağrısı” ile ilgili destekten faydalanabilecek firmaların temsilcilerine bilgilendirme yapıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Oda üyelerinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanması için çaba gösterdiklerini belirterek, bu amaç doğrultusunda yaklaşık 4 yıl önce ETSO bünyesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Temsilcilik Ofisi’nin hizmete girdiğini söyledi. Üyelerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet sunan ofiste, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın destek ve hizmetleri hakkında üyelere güncel bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri sunulduğunu kaydeden Başkan Özakalın, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Temsilcilik Ofisimizin bu faaliyetleri önümüzdeki dönemde de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla paralel olarak artarak devam edecek. Oda olarak İlimize yapılacak yatırımları yakından takip ediyor en önemli paydaşımız olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Konuşmasında, 13 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan KOBİGEL Destek Programı 3. Teklif Çağrısı’na başvuruların 11 Ocak 2023 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Başkan Özakalın, “Ana faaliyeti imalat olan firmalarımızın, KOBİ statüsündeki küçük ve orta ölçekli işletmelerini kapsayan ve üst limiti 1.5 Milyon lira olan bu programın başvuru koşullarını detaylıca incelemesini tavsiye ediyorum. Firmalarımızın, gerek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürlüğündeki uzman arkadaşlarımız, gerek Odamızdaki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Temsilcimiz ve gerekse ABİGEM’deki personelimizle birlikte koordineli şekilde süreci yönetmesi faydalı olacaktır” diye konuştu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı destekleriyle ilgili talepler

ETSO’nun, işletmelerin önemli bir çözüm ortağı olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ı yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Özakalın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın işletmelere yönelik mevcut bazı desteklerinin limitlerinin artırılması, daha önce yürürlükte olup kaldırılan bazı desteklerin de güncellenerek yeniden uygulamaya konulması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, firmaların talepleri doğrultusunda belirlenen konuları şöyle sıraladı; “

“Üyelerimizin ve bölgedeki tüm kar amacı güden ve marka tescil belgesine sahip firmaların ürünlerinin tanıtımında büyük önem arz eden ve daha önceden Genel Destek Programı çerçevesinde verilen Tanıtım Desteğinin, İşletme Geliştirme Destek Programı’na yeniden alınması ve destek limitlerinin artırılması önemlidir.

Daha önceki dönemlerde KOBİ Proje Destek Programı çerçevesinde işletmelerimizin kurumsal kapasitelerinin artırılması, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), MRP (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve CRM (Müşteri İlişkileri ve Satış Takibi) programlarına yönelik yazılım taleplerinin karşılanması mümkün iken bu program kaldırılmış yerine ikame olarak KOBİGEL Destek Programı getirilmiştir. Bu yeni program KOBİ Proje Destek Programının yerini dolduramamıştır.

Daha önce karşılanan birçok gider yeni program ile desteklenemez hale gelmiştir. KOBİGEL Destek programı çağrı esaslı olup çağrı konuları bölgemizdeki işletmelerin ihtiyaçlarından çok uzak olarak kurgulanmaktadır.

KOBİ Proje Destek Programı yerine yürürlüğe alınan KOBİGEL Destek Programı çerçevesinde işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve kurumsal kimlik çalışmalarına yönelik destekler verilmesi talep edilmektedir.

Destek miktarlarının iyileştirilmesi ve yeni program çağrı esaslı devam edecekse çıkılacak çağrılarda ilimiz işletmelerinin ihtiyaçları göz ardı edilmeden çağrı konularının belirlenmesi de büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca, 2022 yılında yapılan proje teklif çağrısı değerlendirmeleri için ilimizin bulunduğu kalkınmada öncelikli yörelerden sunulan projelerde ek puan benzeri pozitif ayrıcalıkların tanınması da öncelikli taleplerimizdendir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan en çok talep edilen desteklerden birisi de; üniversite mezunlarını önceliklendiren ‘Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinin’, yeniden uygulamaya alınması ve destek miktarının artırılmasıdır.

Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde imalatçı işletmeler dışındaki işletmelerimize ofis donanım malzemeleri ve işi ile ilgili teçhizatlar verilebiliyordu.

Geleneksel Girişimci Destek Programı ile bu destekler kaldırıldı. Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde imalatçı olmayan işletmelere işleri ile alakalı olan ofis donanımları, yazılım ve teçhizatları için önceden olduğu gibi hibe destekleri verilmesi talep edilmektedir.

İmalatçı işletmelerimiz için uygulanan İleri Girişimci Destek programının ise destek limitleri mevcut ekonomik gelişmeler dikkate alındığında yeterli değildir. Destek miktarlarının artırılmasını talep ediyoruz.

Kısa süre önce Kayseri ilinde uygulamaya konulan çağrı esaslı İleri Girişimci Programına benzer bir programın ilimizde de uygulanmasını bekliyoruz. Sözünü ettiğimiz taleplerimizi ilgili Bakanlığımıza ileterek takip edeceğiz.”

Oda üyelerinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı destekleriyle ilgili Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Temsilcilik Ofisimizden detaylı bilgi alabileceklerini kaydeden Başkan Özakalın, üyelerin ayrıca projelerini daha sağlıklı hazırlanması hususunda ETSO bünyesinde hizmet veren ABİGEM’den de yine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteklerine yönelik bilgi ve danışmanlık hizmeti alabileceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra konuşan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürü Lütfullah Aktaş ise, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Erzurum Müdürlüğü olarak şehir için yapılan her yatırımı büyük bir heyecanla karşıladıklarını vurgulayarak şöyle konuştu; “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na başvuran her bir girişimcimiz ve her bir işletmemizin, hem ilimiz hem bölgemiz hem de tüm ülkemizin kalkınması için bir yapı taşı olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple müdürlüğümüz tüm girişimcilere ve işletmelere doğru bilgi aktarmaya, yönlendirmeye ve destek süreçlerini en hızlı şekilde sonuçlandırmaya özen göstermektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Erzurum Müdürlüğü tüm personeli ile bundan sonra da ilimizdeki tüm İşletmeler ve girişimciler için ilgili mevzuatlar çerçevesinde, en önemli paydaşlarımızdan biri olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile koordinasyon halinde elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir. Bugün burada bilgilendirmesini yapacağımız KOBİGEL Destek Programımız ile imalat sanayide faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin verimliliğinin artırılması yoluyla ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmayı amaçlıyoruz. İmalatçı olan ve şartları taşıyan tüm işletmelerimizi bu programa davet ediyoruz.”

Toplantının açış konuşmalarının ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ Uzmanı Yezdan Berrak Özkara, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı - KOBİGEL Destek Programı 3. Teklif Çağrısı’yla ilgili katılımcılara detaylı bilgiler sundu.