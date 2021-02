ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “Terör örgütü kendi kanında boğulacaktır”

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir mağarada alıkonulan 13 masum vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesine tepki gösteren Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik yayımladığı mesajda, “Kahraman silahlı kuvvetlerimizin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan ve her defasında savunmasız masum insanları katleden cani terör örgütü kendi kanında boğulacaktır” dedi.

Türkiye’yi yasa boğan olayda şehit olanlara Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileyen Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen vatandaşlarımızın acısını millet olarak yüreğimizde hissediyoruz. Kalleş bir elin sıktığı kurşunla şehit olan hemşehrimiz Sedat Sorgun gibi diğer bütün şehitlerimizin nurlu naaşları memleket topraklarına emanet edildi. Bize bu acıyı yaşatanlar asla unutmasın; milletimiz, 7’den 70’e her ferdiyle terörün kökü kazınıncaya kadar devletinin ve silahlı kuvvetlerinin arkasındaki en büyük güçtür. Yıllarca terör örgütlerinin her türlü faaliyetini masum bir hak arama çabası olarak görüp, onu destekleyen, masum insanların katledilmesine bile ses çıkarmayan içimizdeki hain güruh ve onların dışardaki işbirlikçileri de bu katliamın ortağıdır. Terörün her türlüsüne karşı, mücadelenin ötesinde tam bir savaş veren ülkemizi kaosa sürüklemeye çalışan hainler ve arkalarındaki şer güçler asla emellerine ulaşamayacaklar. Milletimizin vakarı ve feraseti, bu hainlerin oyunlarını tersine çevirmeye muktedirdir.”

“Kahraman silah arkadaşları şehitlerimizin kanını yerde koymamıştır” diyen Başkan Yücelik şöyle devam etti; “Terör örgütlerine bulundukları her yeri dar eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızın içinde ve dışında bu büyük mücadeleyi başarıyla ve kararlılıkla sürdürüyor. Onlarca yıldan bu yana ülkemizin ayağına bağ olan terör, topraklarımızdan tamamen temizleninceye kadar bu mücadele milletimizle omuz omuza sürecektir. Allah, kahramanlarımızın bu yolda yar ve yardımcısı olsun. Kanlı yüzünü bir kez daha gösteren kalleş terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan bütün kahraman güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza bir kez dada Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.”