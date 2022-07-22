ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; "Erzurum kongresi, yeniden dirilişin temelidir"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türk ulusunun yeniden dirilişinin temellerinin atıldığı 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nde ilelebet sönmeyecek bağımsızlık meşalesinin yakıldığını söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, tarihi kongrenin 103. Yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, milli mücadele döneminde, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını sağlayacak ve ülkenin istikbalini kurtarabilecek çareler arayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çıktığı yolda Erzurum Kongresi’nin çok özel bir anlam ifade ettiğini belirterek, “Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğimiz Erzurum Kongresi, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Aynı şekilde manda ve himayenin hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini bütün dünyaya deklere ettiğimiz bu tarihi kongrede Türk Milleti’nin vakur duruşu, asaleti ve yeniden dirilişi bir kez daha tescillenmiştir” dedi.

Başkan Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; “İlk kez ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilip, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi’nin 103. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bağımsızlık yoluna baş koyan, canı, kanı pahasına mücadele eden değerli hemşehrilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz."