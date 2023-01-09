ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın; “Gazeteci, toplumun vicdanı ve hür sesidir”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda; toplumun vicdanı ve hür sesi olan gazetecilerin, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme gibi önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, bu yöndeki çabalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurguladı.

Başkan Özakalın mesajında; İlkeli ve dürüst gazeteciliği kendine şiar edinmiş, mesai gözetmeksizin çalışan, demokrasinin tecelli etmesi için daima millet iradesinin yanında yer alan, toplumun yararı, milleti selameti için yazan, konuşan ve gerçekleri duyurmak için emek veren her basın mensubunun en büyük saygıya layık olduğunu dile getirdi.

Özakalın mesajında şu ifadelere yer verdi; “Basın mensuplarımız; kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek ve demokrasinin gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında büyük bir uğraş veriyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük bir enerjiyle önemli bir kamu hizmetini yerine getiren basın çalışanları milletimizin güçlü sesidir. Bu anlamda; ilimizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesinde önemli katkılar sunan yerel basınımızın büyük bir özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Doğru ve tarafsız haberciliği cesaretle sürdüren, ilkelerini ve değerlerini işlediği kalemini, toplumun sağlıklı bilgi alması için kullanan, gazetecilik ahlakından asla taviz vermeden görevini yürüten tüm basın mensuplarının, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, şehrimize, bölgemize ve ülkemize verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmet ve minnetle anıyorum.”